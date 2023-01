TFA Sostegno | Tirocinio Diretto e comunicazione della presenza dei tirocinanti in classe | un esempio di circolare

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il dirigente scolastico deve informare, preventivamente, docenti, alunni e genitori,di docenti in formazione nelle classi. In allegato un modello di… Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, riservato agli abbonati. Iscriviti al nostro canale telegram PLUS per gli aggiornamenti quotidiani. Oppure iscriviti alla nostra newsletter PLUS I contenutirivista: La Dirigenza scolastica. L'articolo .