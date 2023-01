Terreni inondati e danni ai vigneti | massima allerta anche a Ponte FOTO

anteprima24.it

E gli effetti, a ogni pioggia un po' più consistente, "sono quelli di, raccolti distrutti, semine cancellate, con danni che non vengono coperti mai dai ristori per le calamità. Danni ...E gli effetti, a ogni pioggia un po' più consistente, "sono quelli di, raccolti distrutti, semine cancellate, con danni che non vengono coperti mai dai ristori per le calamità. Danni ... Terreni inondati e danni ai vigneti, massima allerta anche a Ponte ...