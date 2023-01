Terremoto in Indonesia | scossa di magnitudo 7 2 | scatta l' allerta tsunami

Adnkronos

Undi magnitudo 7.2 ha colpito mercoledi le isole Molucche nell'orientale. Lo ha riferito l'istituto sismologico Usgs.in, scossa di magnitudo 7.9: scatta l'allarme tsunamiin Albania: scosse di magnitudo 5.2 e 4.7 vicino a Tiranaa Roma, scossa di 3.3: 'Sentita in tutta la ...Una scossa didi magnitudo 7.2 è stata registrata nelle acque dell'orientale. Lo ha riferito l'Istituto geofisico statunitense (Usgs ), precisando che l'epicentro della scossa è stato ... Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 7.2: allarme tsunami Il sisma è stato registrato in mare, a 150 km a nord-ovest di Tobelo. Secondo il Centro di allerta tsunami del Pacifico sono possibili "onde di tsunami pericolose" per le coste.Non c''è un allarme tsunami e la terra trema ancora in Indonesia: un terremoto di magnitudo 6.1 avvertito a Sulawesi, allarme sui social ma nessun danno ...