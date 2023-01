Terremoto in Indonesia | scossa di magnitudo 7 2 | allarme tsunami

Virgilio Notizie

Una scossa didi magnitudo 7.2 ha colpito oggi la parte orientale dell': lo riporta l'Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma è stato registrato in mare, a 150 km a nord - ovest di Tobelo, ...7.40, sisma magnitudo 6.1 nell'Est Undi magnitudo 6.1 è stato registrato al largo dell'isola indonesiana di Sulawesi. Secondo l'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma ha ... Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.0 nell'isola di Sumatra: la situazione Secondo il Sistema di allerta statunitense, c'è il rischio di uno tsunami, ma per il momento non è stato emesso alcun allarme ...(Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata nelle acque dell'Indonesia orientale. Lo ha riferito l'Istituto geofisico statunitense (Usgs), precisando che il sisma è avven ...