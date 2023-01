Terremoto in Indonesia | scossa di magnitudo 7 2 | allarme tsunami

Virgilio Notizie

8.16 Sisma Est, allerta tsunami E' pari a magnitudo 7, e non 6.1 come era stato comunicato precedentemente, ilverificatosi al largo delle isole Maluku, nell'Est dell'. E' quanto riferisce il Geological Survey statunitense (Usgs). Al momento non vi sono notizie di danni a persone o cose. ...di magnitudo 6.1 Secondo l'Istituto geologico degli Stati Uniti quelha avuto epicentro a 65 chilometri a sud - est di Gorontalo, nell'isola di Sulawesi . Il suo ... Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 6.0 nell'isola di Sumatra: la situazione Non c''è un allarme tsunami e la terra trema ancora in Indonesia: un terremoto di magnitudo 6.1 avvertito a Sulawesi, allarme sui social ma nessun danno ...Secondo il Sistema di allerta statunitense, c'è il rischio di uno tsunami, ma per il momento non è stato emesso alcun allarme ...