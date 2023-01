Terremoto a Rai 2 | scandalo in diretta | “Hanno guardato sotto la gonna”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Mila”:ine gelo in studio, ecco cosa è successo a Rai 2, pubblico senza parole. Molti lo chiamano ‘il bello della’, perché non è altro che tutto quanto di inaspettato può accadere davanti alle telecamere quando ci si trova appunto ine non si ha l’opportunità di cancellare le immagini prima di mandarle in onda. In questo caso, però, più che essere ‘bello’, si è trattato di un momento di grande imbarazzo. Imbarazzo ina Rai 2: gelo in studio (NewsTv)Tutto è accaduto, infatti, insu Rai 2, in un programma davvero molto seguito e amato dal grande pubblico, sia dai giovanissimi che dai cosiddetti ‘boomer’, e il conduttore si è ritrovato a dover ...

Cineblog

8.16 Sisma Est Indonesia, allerta tsunami E' pari a magnitudo 7, e non 6.1 come era stato comunicato precedentemente, ilverificatosi al largo delle isole Maluku, nell'Est dell'Indonesia. E' quanto riferisce il Geological Survey statunitense (Usgs). Al momento non vi sono notizie di danni a persone o cose. ...7.40 Indonesia, sisma magnitudo 6.1 nell'Est Undi magnitudo 6.1 è stato registrato al largo dell'isola indonesiana di Sulawesi. Secondo l'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), il sisma ha avuto epicentro a 65 chilometri a sud - ... Stasera in tv: “Fukushima” con Ken Watanabe su Rai 4 Dal 23 gennaio su Rai 1 la serie diretta da Riccardo Donna in cui i destini dei protagonisti si intrecciano in un hotel rimasto isolato dopo una valanga ...Il disastro della centrale nucleare di Fukushima rivive nel film del 2020, che andrà in onda stasera - 17 gennaio - in prima visione su Rai 4. Ecco qualche dettaglio su trama e cast.