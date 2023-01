Tentata truffa all’uffico postale | napoletano 56enne agli arresti domiciliari

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GIP del Tribunale di Benevento, dott.ssa Maria Di Carlo, all’esito dell’udienza di convalida ha rimesso in libertà Vincenzo Palumbo, di 56 anni, di Napoli, concedendogli gli, difeso dAvvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino. Il Palumbo era stato arrestato, il 12 gennaio, nella presunta flagranza di reato, dagenti della Questura di Benevento, perché, presso l’ufficiosuccursale 02 di Benevento, stava tentando, con raggiri, mediante l’apertura di un librettosmart, di prelevare 6.500,00 euro, relativi ad un assegno emesso da una compagnia assicurativa di cui era beneficiaria altra persona. In particolare il Palumbo utilizzava un documento d’identità falso intestato ad altra persona, ma sul quale era apposta ...

