Luce

Di certo non mancherà lo spettacolo, ecco perché chi ama ilfarà bene a non perderne nemmeno ... Victoria Azarenka, Jennifer Capriati, Hana Mandlikova,Evert, Mary Carter, Thelma Long, ...E' stato sfortunato l'anno scorso ed è bello riaverlo qui", commentaPulidano, appassionato di. La prima partita di Djokovic è in programma martedì contro lo spagnolo Roberto Carballés ... Tennis, Chris Evert ha vinto la partita più importante: "Sono guarita dal cancro alle ovaie" - Luce American women’s Tennis grand slam icon Chris Evert has revealed that she is cancer free after being diagnosed with Stage 1 BRCA-related ovarian cancer.The 18-time grand slam winner broke the good news on Tuesday, writing, 'there’s a 90% chance that the ovarian cancer will never come back.' ...