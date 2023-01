Tennis | Australian Open Sonego si arrende in cinque set a Hurkacz

...finisce l'età dell'oro per i gesti bianchi Iloltre Federer e Nadal Non è ancora il... numero 65 al mondo, al secondo turno degliOpen, il torneo che lo scorso anno gli aveva ...Si ferma al secondo turno, dopo 4 ore di gioco, l'avventura di Lorenzo Sonego agliOpen, prima prova stagionale del Grande Slam. Il tennista azzurro, numero 47 Atp, si è arreso solo in cinque set di fronte al polacco Hubert Hurkacz, numero 11 del ranking e testa di serie ...Terza giornata di Australian Open 2023 ancora fortemente condizionata dalla pioggia, ma in qualche modo gli organizzatori sono riusciti a far concludere i match.Il torinese eliminato al secondo turno dal polacco, numero 11 della classifica mondiale MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Semaforo rosso ...