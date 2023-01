Tennis | Australian Open | Sonego si arrende a Hurkacz al 5° set ed esce al 2° turno

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Melbourne, 18 gen. -(Adnkronos) - Lorenzodi scena al 2°dell', prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L'azzurro, numero 47 del mondo, cede al 5° set al polacco Hubert, numero 11 del ranking Atp e 10 del seeding, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-3), 2-6, 6-3, 6-3 dopo tre ore e 50 minuti.

L'Open perde la testa di serie numero uno, Rafael Nadal, sconfitto amaramente in tre set dal 27enne Mackenzie McDonald, americano numero 63 al mondo: 6 - 4 6 - 4 7 - 5 il punteggio. Rafa ...Jannik Sinner vola al 3° turno degliOpen grazie al successo contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.79 ATP, battuto in meno di due ore di gioco: sfiderà l'ungherese Fucsovics. S I risultati di oggi degli italiani Sinner ...Il torinese esce di scena a Melbourne dopo essersi trovato avanti 2 set a 1 contro la decima testa di serie del torneo. Il match era stato sospeso per pioggia alla fine del secondo set e ancora ad ini ...Il primo turno degli Australian Open 2023 di tennis ieri ha visto la vittoria dell’azzurra Camila Giorgi, che ha battuto la russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 6-0 6-1 ed ora punta ad e ...