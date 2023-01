Telefonata Meloni - Macron | ' Contrastare immigrazione illegale con controllo frontiere Ue'

QUOTIDIANO NAZIONALE

Colloquio 'cordiale' tra la premier e il presidente francese. 'Pieno sostegno a Kiev e continuo confronto su tematiche ...ROMA - La, riferisce Palazzo Chigi, è stata cordiale. Giorgiaed Emmanuel Macron tornano a sentirsi, in un clima che viene definito di disgelo, dopo lo scontro sull'accoglienza e la ... Giorgia Meloni compie 46 anni. Compleanno in famiglia, la telefonata di Berlusconi Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...