“Telecomando io” | cosa vale davvero la pena vedere stasera in tv

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) NEWS TV. “io!”,lanon perdersimercoledì 18 gennaio 2023 in Tv? Con questo clima poco mite il desiderio di plaid, divano e cioccolata calda è fortissimo. La nuova rubrica di TvZap si mette a vostra completa disposizione per suggerirviguardare per trascorrere un post cena piacevole davanti al televisore. Tra programmi di intrattenimento, serie Tv, film e documentari, abbiamo selezionato tre valide alternative. Gli amanti dello sport, ovviamente, non avranno dubbi: su Canale 5 c’è la partita di Supercoppa italiana – Milan Vs Inter. In diretta dal King Fahd International Stadium di Riyad, l’Inter affronta il Milan in un derby che mette in palio il primo trofeo della stagione 2022/23. Leggi anche l’articolo —> ...