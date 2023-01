TCL annuncia le novità tecnologiche al CES 2023

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) TCL presenta le sueal CES: tv di grandi dimensioni, tablet e smart glasses . Il colosso cinese è sempre più impegnato nel realizzare schermi di qualità ma anche dispositivi dalle prestazioni evolute TCL, uno dei principali attori nel settore TV e nell’elettronica di consumo a livello globale, in vista dell’inizio della fiera, ha tenuto la sua conferenza stampa al CES. L’azienda ha rivelato aggiornamenti importanti sulle ultime iniziative aziendali, sulle nuove tecnologie delle categorie display, elettrodomestici e dispositivi mobile. TCL: tecnologia per un futuro migliore Ogni anno la tecnologia si evolve cambiando gli stili di vita e portando nuove definizioni di intelligenza, ideali per affrontare momenti di massima prosperità o periodi molto sfidanti. Per questo motivo, il livello delle aspettative di ...