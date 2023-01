Taxi volanti - Milano si prepara ai primi vertiporti

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)sogna in grande e nella sua corsa verso il paradigma di città sempre più esclusiva e meno inclusiva annuncia l'avvio nel 2024 dei lavori per la realizzazione di quattro, due dei quali in città (a Citylife e a Porta Romana) e altrettanti presso le aree aeroportuali. Lo scopo è dare vita, in vista anche dei giochi olimpici invernali del 2026, a un servizio di aeroelettrici che abbatta i tempi di collegamento tra l'area urbana e gli scali milanesi. Il progetto è stato riferito da Armando Brunini, amministratore delegato della Sea (la società controllata dal Comune che gestisce gli scali di Linate e Malpensa), il quale ha comunicato che allo scopo sarà costituita una nuova società controllata dalla Sea stessa, con la partecipazione dell'azienda specializzata Skyports e di un fondo aeroportuale. L'investimento sarà di ...

Eppure, ora, a due passi dal Lario turistico, i progetti per i vertiporti - ossia aree dedicate ai voli brevi di quelli che sono già stati ribattezzativoltanti ( un possibile esempio nella foto ...Piccolielettrici, capaci di trasportare uno o due passeggeri (più il pilota), si sposteranno tra i quattro vertiporti cittadini di Linate, Malpensa, Citylife e Porta Romana, al servizio di ... Taxi volanti a Milano, ecco i primi «vertiporti» in città: da Malpensa al centro a 70 euro Taxi volanti e vertiporti a Milano saranno una realtà, a disposizione di cittadini e turisti, nel 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Il progetto è stato ...A Como non mancarono ironie e lazzi, quando il tema venne affrontato in campagna elettorale dall’allora candidato sindaco del centrodestra Giordano Molteni. Eppure, ora, a due passi dal Lario i proget ...