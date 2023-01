Taxi volanti a Milano | quanto costerà volare in città?

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Un progetto che vedrà lo spostarsi più di 2000 passeggeri al giorno. E’ il piano ideale che vede come protagonista ladie i suoi abitanti, in occasione dei i Giochi olimpici invernali del 2026. Ma già nel 2024 partiranno ufficialmente i lavori per le prime aree dedicate ai. Due vertiporti nelle zone centrali di, Citylife e Porta Romana, e altri due a Linate e Malpensa, consentiranno di lì a un paio di anni di atterrare in aeroporto e raggiungere il centro del capoluogo lombardo via cielo. L’annuncio è arrivato dal numero uno di Sea, Armando Brunini. Aeroelettrici da oltre 30 milioni di euro complessivi, e un fatturato nel 2030 «intorno ai 13 milioni di euro, con utile di 2 milioni»....

