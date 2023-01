Tanti auguri a…

Leggi su seriea24

Renato Zaccarelli compie oggi 72 anni. Vera e propria bandiera granata, veste la maglia del Toro per 413 volte in 13 stagioni consecutive dal 1974 al 1987 segnando anche 21 gol e, soprattutto, conquistando lo scudetto del 1976. Tornerà al Torino da allenatore per due brevi scampoli di stagione, nel 2002-2003 e nel 2004-2005: in quest'ultima occasione conquisterà la promozione in serie A, poi vanificata dal fallimento societario. Danilo Pileggi compie oggi 65 anni. Ex calciatore granata. Veste la maglia del Toro nelle stagioni 1977-'78 e 1979-'80 e poi dal 1983 al 1987, per un totale di 169 presenze e 11 reti. Da tutto il Torino Football Clubdi buon compleanno!