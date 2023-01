Tajani in Tunisia | “Insieme per risolvere il flagello dell’immigrazione”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) TUNISI – “Soprattutto ci siamo soffermati a lungo sulla grande questione. Abbiamo convenuto che non si tratta soltanto di un problema di sicurezza, ma che peril problema bisogna intervenire alle radici”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniodopo gli incontri avuti a Tunisi assieme al ministro degli Interni Matteo Piantedosi con il presidente Kais Saied e gli omologhi locali. “Quindiall’azione per la sicurezza, che è certamente di grande importanza, vorremmo lavorare con azioni politiche che servono a combattere la povertà, il terrorismo, il cambiamento climatico, le malattie”, ha insistito il ministro, facendo riferimento a “una strategia che possa rendere l’Italia protagonista e che possail...

L'Italia guarda con attenzione a stabilità e sviluppo della Tunisia, anche attraverso un sostegno. Lanceremo un business forum per rafforzare interscambio", ha affermato. Le autorità di Tunisi si sono impegnate, attraverso le parole del capo dello Stato, a risolvere tutti i problemi a breve, a medio e a lungo termine.