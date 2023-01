Tajani e Piantedosi in missione a Tunisi Focus su cooperazione e immigrazione

TGCOM

Il ministro dell'Interno Matteoe il vice premier e ministro degli Esteri Antoniosono stati oggi a Tunisi , in visita di Stato, per incontrare il Presidente della Repubblica Kais Saied e i rispettivi omologhi di ...and's mission to Tunisia, a strategic partner of Italy's, follows their visit to the Turkish capital, Ankara, on Friday and Monday, the foreign ministry said in a statement ahead of ... Migranti, Piantedosi-Tajani a Tunisi Missione a Tunisi per i ministri degli Esteri Tajani e dell'Interno Piantedosi. Questioni economiche discusse con il presidente Saied, e non solo. Al centro dei colloqui, i flussi migratori. Tajani e ...(LaPresse) - "La stabilità della Libia per noi è importantissima, quindi lavoreremo sempre insieme anche per la sicurezza delle frontiere, ...