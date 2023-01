Agenzia ANSA

Per risolvere il problema dell'immigrazione servono anchepolitici per ridurre i flussi ... Così il ministro degli Esteri Antonioal termine degli incontri a Tunisi con il presidente ...... ha aggiunto. "Lavoreremo sempre insieme per la sicurezza delle frontiere, per risolvere il problema dell'immigrazione anche attraversopolitici che dovranno ridurre i flussi migratori ... Tajani, accordi politici per ridurre flussi migratori da Libia - Africa "Abbiamo parlato della stabilità della Libia, per noi è importassima e lavoreremo sempre insieme per la sicurezza delle frontiere. (ANSA) ...Il vicepremier e ministro per gli Affari Esteri: «Bisogna garantire un cambiamento a questa regione. Sono anche convinto che non sarebbe facile per lui vincere ancora» ...