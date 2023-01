TGCOM

In un comunicato le autorità dell'aeroporto dihanno dichiarato che le squadre di emergenza erano state messe in attesa per precauzione, compresi i vigili del fuoco, lee la polizia....di organizzare squadre di autisti nei villaggi per trasportare i pazienti 'quando le...di dinamiche e interventi sulle malattie infettive presso l'Università del New South Wales a, ha ... Sydney, ambulanze in aeroporto per problemi a un aereo in arrivo I servizi di ambulanza all'aeroporto di Sydney sono stati allertati e stanno effettuando una "risposta di emergenza" a un volo Qantas in arrivo che si ritiene trasporti più di 100 passeggeri dalla Nuo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...