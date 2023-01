Supplenze ATA | in caso di rinuncia non si viene cancellati dalle graduatorie

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Laa una proposta di contratto a tempo determinato non è motivo di depennamentoATA, né di prima e seconda fascia, tanto meno di terza fascia. L'aspirante supplente che non può o non vuole accettare la convocazione può quindi rifiutare la proposta. La non risposta alla mail di convocazione equivale a. L'articolo .

