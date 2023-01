Supercoppa | un derby che salva la stagione - Sport - quotidiano net

Milan News

Rafael Leao, 23 anni, e Milan Skriniar, 27. Milan e Inter si giocano un trofeo all'estero per la seconda volta: nel 2011 Pechino ospitò la, vinse il DiavoloBen nove successi consecutivi tra i tre tornei con l'ultima gara vinta in rimonta nelcon il ... Partite in Diretta Live del giorno su CalciomagazineITALIANA 20.00 Milan - Inter ... Marchegiani: "Milan in un momento difficile, ma la Supercoppa è un derby e un trofeo" Mercoledì a Riyad, Arabia Saudita, Milan e Inter scenderanno in campo per giocarsi la Supercoppa Italiana in qualità rispettivamente di Campione d'Italia e Campione della ...Dopo 11 anni, il secondo derby milanese di Supercoppa Italiana: Milan e Inter si affronteranno a Riyadh stavolta, ma chi c'era a Pechino nel 2011 Il 18 gennaio alle ore 20… Leggi ...