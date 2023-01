Supercoppa senza storia | l’Inter stende il Milan nel derby di Riad e alza il primo trofeo del 2023

Open

... che al comando della sua Inter agguanta la quartadella Carriera. The specialist. Un ... Lo ha fatto dominando,tremare e annientando quei mostri che nelle precedenti sfide ai rossoneri ......sconfitta per 3 - 0 che i rossoneri hanno incassato contro l'Inter nella sfida per la. "... "Se mi aspettavo questo atteggiamentocoraggio No, non me l'aspettavo perché conosco le ... Supercoppa senza storia, l'Inter stende il Milan nel derby di Riad e ... Cambiano media, sponsor, contesti e di conseguenza i riti dei “fedeli” tentano di adeguarsi alle innovazioni tecnologiche senza però risolvere motivazioni di grave malessere sociale e marginalizzazion ...I giochi di luce al termine della partita, uniti ai sorrisi dei giocatori nerazzurri, dello staff, della dirigenza e del presidente Zhang, sono il più degno epilogo di questa missione ...