Supercoppa nerazzurra 3 - 0 | l' Inter annichilisce il Milan a Riyad con Dimarco | Dzeko e Lautaro

Inter - News Ufficiali

Le reti di Dimarco, Dzeko e Lautaro portano il trofeo a Milano, spondaL'Inter vince laitaliana. I nerazzurri travolgono il Milan 3 - 0 nella finale disputata al King Fahd International Stadium di Riad, in Arabia Saudita. Per la squadra allenata da ...Ad un anno di distanza dal successo di San Siro contro la Juventus, l'Inter si ripete aggiudicandosi la secondaitaliana consecutiva. A Riad, in Arabia Saudita, i nerazzurri s'impongono ... Tripudio Inter, Supercoppa nerazzurra: Milan battuto 3-0 Tanto spazio per il Milan di Stefano Pioli sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, ma non soltanto. focus sulla Supercoppa italiana di stasera. Vediamo… Le ...Milan – Inter 0-3 highlights e gol: le azioni principali della finale di Supercoppa Italiana 2022 L’Inter batte 3-0 il Milan al King Fahd International Stadium di Riyadh nella finale di Supercoppa Ita ...