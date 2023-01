Supercoppa | Milan-Inter | vinca il peggiore Squadre mediocri e sconclusionate ma chi vince svolta

Tuttosport

Ecco le probabili scelteIldi Stefano Pioli è pronto a sfidare l'Inter. Domani a Riyad, in ... laItaliana. Stefano Pioli - Calciomercato.itIn questo 2023, i rossoneri hanno vinto ...Seduti su due panchine scomode come quelle die Inter, i due emiliani arrivano a giocarsi laitaliana in posizioni simili. Entrambi in discussione, con un Napoli che giganteggia e ... Supercoppa, Pioli: “Buffon al Milan Questa è una bomba. Presto saremo al completo” Il tecnico nerazzurro cerca un altro trionfo in Supercoppa, stavolta di fronte c’è il Milan fresco di eliminazione in Coppa Italia: Lukaku ancora in dubbio ...Si assegnerà a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, il primo trofeo stagionale. A contenderselo, nella Supercoppa Italiana, Milan e Inter, formazioni vincitrici rispettivamente nella passata stagione d ...