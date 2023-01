Supercoppa Milan-Inter | Collovati | “Non c’è molto da esaltarsi”

Le parole di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, nel giorno dellaitaliana contro ilHenrikh Mkhitaryan ha parlato a Inter Tv della finale ditra Inter e. PAROLE - "Stiamo bene, ci prepariamo, faremo di tutto per vincere ladomani. Sappiamo che non sarà facile, ma è una partita secca e ...Appuntamento cruciale per il, inPioli deve rispondere alle critiche: l'annuncio sul rischio esoneroSi entra in un periodo davvero molto importante per ildi Stefano Pioli. I rossoneri campioni d'Italia ...Finora ad alzarlo sono stati i rossoneri, in Coppa Italia e Supercoppa Italiana. I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il derby fra Inter e Milan numero 232 in… Leggi ...Cristian Brocchi, che con il Milan ha vinto tutto da giocatore, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della Supercoppa di questa sera. Questo il suo giudizio sui rossoneri: ...