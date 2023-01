Supercoppa Milan-Inter | che idiozia giocarla in Arabia Saudita

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ennesimo scandalo nel calcio nostrano. Questa volta non riguarda doping, scommesse clandestine, dichiarazioni eclatanti di qualche giocatore o risultati a sorpresa sul campo. Coinvolge semplicemente il “dio” denaro. Il calcio italiano, ormai sempre più assetato di soldi, ha scelto di giocare la finale dellaItaliana tra la detentrice dello scudetto, il, e la vincitrice della Coppa Italia, l’, a Riad, in. Lo scenario della partita sarà l’impianto dal nome altisonante di King Fahdnational Stadium, noto anche come “la Perla degli stadi” o semplicemente “la Perla”. Si parla tanto di preservare San Siro dalla furia demolitrice dio (e quale palcoscenico migliore si potrebbe avere per questa finale?) e invece si va a giocare la ...

