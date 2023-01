Supercoppa Milan-Inter | Brocchi | “Leao ha bisogno di crescere”

Ilsi è aggiudicato la prima edizione della. Era il 1988 e a San Siro i rossoneri ebbero la meglio per 3 - 1 sulla Sampdoria, che segnò con Vialli prima di essere rimontata. Sono in ...... Giacomo Murelli Vice allenatore Inter: Massimiliano Farris Preparatore atletico: Matteo Osti Preparatore atletico Inter: Fabio Ripert Preparatore dei portieri: Luigi Ragno Preparatore ...Inter, piomba il pessimismo sul rinnovo di Skriniar Venerdì prossimo, dunque dopo la Supercoppa in Arabia contro il Milan, si dovrebbe sapere qualcosa in più sulla situazione Milan Skriniar. Sarà ques ...La sfida tra Milan e Inter Sov Non in diretta su tv gratis Trasferimento. Inoltre, né Sky né nessun’altra emittente televisiva a pagamento si è assicurata i diritti per trasmettere la Supercoppa ...