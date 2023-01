Supercoppa | la sfida arbitrata da Maresca | ecco quanto incasserà

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)guadagna– Sarà Fabioad arbitrare la finale diitaliana fra Milan e Inter, in programma a Riad, in Arabia Saudita. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese aveva già anticipato per Calcio e Finanza la nomina del direttore di gara per la finale che metterà in palio il primo trofeo italiano della stagione. Insieme al fischietto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Agenzia ANSA

2 Milan - Inter diimportantissima per le due squadre e, come sempre divide in due spaccati le tifoserie. Chi farà il tifo per i rossoneri Chi per i nerazzurri Abbiamo scelto due tifosissime vip doc,...Questa sarà solamente la secondatra Milan e Inter inItaliana, dopo quella del 6 agosto 2011: in quell'occasione i rossoneri vinsero 2 - 1 sotto la guida di Massimiliano Allegri, ... Supercoppa:sfida Milan-Inter,migliore in campo votato dai tifosi Il Siviglia e la Real Sociedad vincono di misura per 1-0 contro Alaves e Maiorca e si qualificano ai quarti di finale della Coppa del Re. Le possibili avversarie ai quarti di Coppa del Re. La Real… Le ...Inter e Milan si sfideranno in Supercoppa questa sera in Arabia Saudita per l'ultima volta, visto che scade quest'anno il contratto ...