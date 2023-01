Supercoppa Italiana | su Canale 5 la diretta Milan-Inter dalle 20 Tutti gli ascolti delle passate edizioni

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)(Foto US Mediaset) La stagione di calcio assegna il primo titolo: la. A contendersela, i Campioni d’Italia e i vincitori della Coppa Italia in carica, rispettivamente. Il derby va in scena questa sera, non sotto la Madonnina: lo scenario sarà lo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riyad, in Arabia Saudita.insu5 alle 20 Per il secondo anno consecutivo sarà5 a trasmettere la “partitissima” che assegna la, giunta alla 35° edizione. Fischio d’inizio alle 20, con la telecronaca affidata alla voce di Riccardo ...