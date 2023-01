Supercoppa italiana | Ryad offre un nuovo contratto | le cifre

Quello di stasera sarà un derby differente e dai risvolti politici profondissimi: per la terza volta nelle ultime cinque edizioni, infatti, la finale dellasi disputerà in Arabia Saudita, nell'altipiano desertico di Ryadh. Negli ultimi anni la capitale araba è diventata uno dei palcoscenici più rilevanti del calcio mondiale, un ...Le parole di Cristian Brocchi, ex giocatore del Milan, sulla finale dicontro l'Inter. I dettagli Cristian Brocchi, ex giocatore del Milan, ha parlato a Tuttosport della finale dicontro l'Inter e di Zlatan Ibrahimovic. PAROLE - "...Milan-Inter è la finale della Supercoppa Italiana e si gioca mercoledì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici, tv in chiaro, .... Figurarsi quando mette in palio un trofeo, come avverrà al King ...Le probabili formazioni di Milan-Inter Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli Inter (3-5-2): Onana; ...