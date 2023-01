Supercoppa Italiana – Milan-Inter 0-3 | tabellino e marcatori | News

La Gazzetta dello Sport

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato dopo il 3 - 0 in finale dicontro il Milan: le dichiarazioni Edin Dzeko ha parlato a Mediaset dopo la finale di. VITTORIA - "Abbiamo fatto una grandissima partita, i ragazzi sono stati ...Dopo i successi alla guida della Lazio del 2017 e del 2019, Simone Inzaghi replica la doppietta anche con l'Inter. È la sua quartain bacheca, la seconda consecutiva dopo quella strappata alla Juventus un anno fa: "I ragazzi sono stati bravissimi a interpretare una partita perfetta - il suo commento a caldo - . Milan-Inter 0-3: gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro! | Risultato Finale Milan – Inter 0-3 highlights e gol: le azioni principali della finale di Supercoppa Italiana 2022 L’Inter batte 3-0 il Milan al King Fahd International Stadium di Riyadh nella finale di Supercoppa Ita ...Come riporta OPTA su Twitter: "Per la 2ª volta nella sua storia l'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana per 2 edizioni di fila, dopo 2005 e 2006 - i nerazzurri sono arrivati a 7 successi nella competi ...