Supercoppa italiana | l’Inter d’Arabia travolge il Milan 3-0 Gol di Dimarco | Dzeko e Lautaro Pagelle

Commenta per primo Il difensore del Milan Simon Kjaer ha preso la parola ai canali ufficiali della società rossonera dopo la sconfitta incontro l'Inter: 'Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono bravi in quello che fanno, ma stasera non abbiamo messo la prestazione per meritate. Dobbiamo guardare ...Matteo Darmian, esterno dell'Inter, esulta per il successo in finale di: le parole dopo il 3 - 0 al Milan Matteo Darmian ha parlato a Inter Tv dopo la finale di. LE PAROLE - "Siamo veramente felici, quando c'è in palio un trofeo e ... Milan-Inter 0-3: gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro! | Risultato Finale Immediata la risposta del presidente della lega Serie A Lorenzo Casini:. “Rattrista non aver visto l’Italia ai Mondiali in Qatar. Come tutti sappiamo, questa sera si svolgerà la finale di Supercoppa I ...RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Non c’è storia a Riyadh, l’Inter batte per 3-0 il Milan e conquista la Supercoppa Italiana per il secondo anno consecutivo, con Simone Inzaghi al terzo trofeo del ...