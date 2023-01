Supercoppa italiana | i pronostici di Eranio e Paganin

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) AGI - Il derby milanese di, in scena a Riad, pronosticato da Stefano, ex centrocampista del Milan e Massimo, ex difensore dell'Inter, interpellati dall'AGI. L'analisi dei due 'esperti' comincia dagli allenatori: meglio Inzaghi o Pioli? Prevale quest'ultimo: "Ha dimostrato di essere un grande allenatore - commenta-, ha fatto molto anche dal punto di vista della costruzione del gioco". "È stato un innovatore ed stato ben ripagato vincendo lo scudetto", aggiunge. E ora la difesa: "Tomori e Skiniar sono due 'cagnacci' - scherza-. Il primo è molto più veloce, l'altro è 'tempista' nell'intercettare la palla. Scelgo Tomori e mi affiderei alla coppia composta da lui e Kalulu". "In questo derby serve velocità, Kalulu ...

