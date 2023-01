Supercoppa Italiana | i palloni dei gol finiscono all’asta | è in una teca per Socios

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Idei gol della. La rete di Federico Dimarco, autore dell’1-0 di Milan-Inter, è stata caratterizzata dal curioso scambio tra l’arbitro Maresca e il quarto uomo Chiffi, che ha preso in consegna il pallone del primo gol per metterlo in una. “Non appena verrà segnato un gol, il pallone verrà preso dall`arbitro che lo consegnerà a un rappresentante della Lega Serie A che lo sigillerà, annoterà il minuto del gol e il marcatore e lo collocherà in unacon il marchio.com. Questo momento sarà ripreso dalle telecamere, prima che il pallone, venga inviato alla sede centrale di Chiliz, dove sarà verificato dal team di Gameused.com e integrato con un chip NFC”, ha spiegato la Lega Serie A. E ancora: ...

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Non solo la, stasera c'è anche una gara di Premier League. Il Manchester United di Erik ten Hag va a far visita al Crystal Palace nel recupero della settima giornata di Premier League: con una ...MILAN INTER 0 - 1 LIVE 10' Dimarco MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli INTER (3 - 5 - 2): ... Milan-Inter in Supercoppa Italiana: dove vederla in tv e in streaming (ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Rattrista non aver visto l'Italia ai mondiali in Qatar": così il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, al telefono con l'ANSA, ...Milan e Inter, vincitrici di scudetto e coppa Italia, si giocano questa sera (ore 20) allo stadio King Fahd di Riad la Supercoppa. E' il primo trofeo della stagione. I… Leggi ...