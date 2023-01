Supercoppa Italiana | gli sfottò nerazzurri | «Meno male che sapevano come batterci» – ?

La Gazzetta dello Sport

E l'Inter ringrazia per la secondaconsecutiva. Vederlo piangere in panchina fa male ( 80' Dest ng ) KJAER 6 Ferma Lautaro Martinez. Lo chiude sempre, non lo fa girare. Non lo fa ...... hanno ideato una grande possibilità per gli appassionati: ricevere in regalo i palloni con cui saranno segnati i gol della 35/a. La piattaforma Socios mette sempre a disposizione ... Milan-Inter 0-3: gol di Dimarco, Dzeko e Lautaro! | Risultato Finale Stefano Pioli nel post-partita di Milan-Inter ha commentato prestazione e risultato del derby che assegnava la Supercoppa Italiana 2022.Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, intervistato da Mediaset dopo il ko in Supercoppa italiana contro l'Inter. "Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza, poi è diventata una partita ...