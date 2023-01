Supercoppa Italiana | è il trionfo dell’Inter | 3-0 al Milan e rossoneri agganciati nell’albo d’oro

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), il derby con ila Riad si tinge di nerazzurro: settimo successo nella competizione, secondo consecutivo Il derby di Riad, e la, si tingono di nerazzurro. Uniniziato cone le reti nel primo tempo di Dimarco e Dzeko e sugellato dal tocco d’esterno di Lautaro nella ripresa, che stendono la squadra di Pioli, che non si ricorda più come si vince. Per l’Inter questo è il settimo successo nella competizione, proprio come i cuginiisti, e il secondo consecutivo dopo l’affermazione dello scorso anno contro la Juventus, che resta in testa all’albocon 9 successi. L'articolo proviene da Calcio News 24.