Supercoppa Italiana – Derby Milan-Inter 0-3 | giallo per Tonali | LIVE NEWS

Gol Lautaro Martinez, l'attaccante argentino cala il tris e sigilla il derby di. Ma che errore di Tomori E' Lautaro Martinez a sigillare la finale dia un quarto d'ora dalla fine, sfruttando un erroraccio di Tomori. Il difensore inglese si ...RIYAD (ARABIA SAUDITA) - Milan e Inter si affrontano a Riyad, in Arabia Saudita, per la finale della. I campioni d'Italia, reduci dal pareggio con il Lecce in campionato, cercano ... Milan-Inter 0-3, gol e highlights: decidono Dimarco, Dzeko e Lautaro L'Inter vince il primo trofeo stagionale: battuto il Milan nella finale di Supercoppa Italiana Per il secondo anno consecutivo, l'Inter si aggiudica la Supercoppa Italiana. Al King Fahd International ...L'Inter vince meritatamente la finale di Supercoppa contro un Milan mai entrato veramente in partita. A questa squadra è mancato tutto nel 2023, dalla testa alle gambe. E questa partita ...