Supercoppa Italiana | c’è Milan-Inter | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ledi, match dellaTutto pronto al King Fahd Stadium di Riyadh dove tra poco scenderanno in campoper giocarsi la. Da pochi minuti i due allenatori, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Hernandez; 4 Bennacer, 8 Tonali; 30 Messias, 10 Diaz, 17 Leao; 9 Giroud.A disposizione: 77 Vásquez, 83 Mirante, 7 Adli, 12 Rebic, 14 Bakayoko, 20 Kalulu, 21 Dest, 27 Origi, 28 Thiaw, 32 Pobega, 40 Vranckx, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers, 90 ...

LE FORMAZIONI UFFICIALI MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli INTER (3 - 5 - 2): Onana; ... Ecco le formazioni ufficiali di Milan ed Inter, che scenderanno in campo alle 20,00 a Ryad per la Supercoppa Italiana. Nei rossoneri Pioli sceglie Kjaer al posto di Kalulu al centro della ...