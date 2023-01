Supercoppa | Inzaghi | “Brava Inter | partita perfetta”

Sky Sport

7 Primo trofeo dell'anno, terzo in bacheca alla guida dell'Inter e quarta(le ultime 2 in nerazzurro, le prime 2 con la Lazio) da allenatore su 4 partecipazioni. Non sbaglia un ...Fa festa Simone, re di, che non solo eguaglia due totem come Marcello Lippi e Fabio Capello per trofei vinti nella competizione (quattro), ma soprattutto ritrova una squadra che ... Supercoppa Italiana, l'albo d'oro degli allenatori: Inzaghi come Lippi e Capello Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli, intervistato da Mediaset dopo il ko in Supercoppa italiana contro l'Inter. "Abbiamo fatto un primo tempo non all'altezza, poi è diventata una partita ...RIAD - L’Inter tutto, il Milan niente. Il derby arabo è cominciato e finito con una sola squadra in campo, che ha segnato tre gol, si è presa la Supercoppa e torna ora a vedere il futuro molto più azz ...