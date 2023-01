Supercoppa | Dzeko | abbiamo dato tutto per trofeo

Corriere dello Sport

L'Inter batte 3 - 0 il Milan e vince la2023. Nella sfida a Riad, in gol nel primo tempo al 10' Dimarco, al 21'. Nella ripresa, al 32' gol di Lautaro. I nerazzurri conquistano il trofeo per la settima volta, raggiungendo il ......per i tifosi Nessun giocatore impegnato stasera insi porterà a casa il pallone del match. Spetterà ai tifosi. Durante la partita tra Inter e Milan, dopo i gol segnati da Dimarco,e ... Milan-Inter 0-3 diretta: Dimarco, Dzeko e Lautaro regalano la Supercoppa ad Inzaghi Potremmo anche ribattezzarla "Supercoppa Simone Inzaghi". All'Inter basta un tempo dominato per fare ambo: derby ai danni del Milan e ..."Rinnovo Oggi non ci penso proprio, sono solo contento per la squadra e per i nostri tifosi, adesso c'è solo da festeggiare", ...