Supercoppa | Collovati | «La decideranno le difese»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Le parole di Fulvio, doppio ex di Milan ed Inter, nel giorno dellaitaliana tra le due squadre Fulvio, doppio ex di Milan ed Inter ha parlato al Corriere dello Sport della finale diitaliana. PAROLE – «Non c’è molto da esaltarsi in questo momento. Forse l’Inter sta leggermente meglio, ma i problemi ci sono da entrambe le parti. Ma il derby ha sempre il suo fascino e stavolta c’è un trofeo da alzare. Le coppie Lautaro-Dzeko e Giroud-Leao sono il meglio di ciò che le due squadre possono offrire in questo momento. Saranno decisivi però anche assetti difensivi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Fulvio, ex giocatore di Inter e Milan e campione del ... Domanda doverosa sulla Supercoppa Italiana. Mercoledì in campo Inter e Milan, quale squadra sta ... Supercoppa, Collovati: "L'Inter sta leggermente meglio" Supercoppa, Collovati: «Il derby ha sempre il suo fascino. Attaccanti Saranno decisivi anche le difese». Ecco le parole del doppio ex Il doppio ex di Milan e Inter, Fulvio Collovati, ha rilasciato un ...