Supercoppa | Casini apre alla “Final Four” | come si svolgerebbe il nuovo format del torneo

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Questa sera andrà in scena, al King Fahd Stadium di Riad, il derby di, che vedrà affrontarsi il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di mister Simone Inzaghi. Già da qualche anno si sta pensando ad una riforma per la competizione per aumentarne il prestigio, tra le ipotesi più plausibili c’è l’introduzione della, sul modello della Liga spagnola. In Spagna, la riforma è partita già da quest’anno, mentre in Italia c’è ancora da attendere.: “? Stiamo studiando, è una grande opportunità per un motivo” Durante il pre-partita dell’attesissimo match è intervenuto, ai microfoni di SportMediaset il neo presidente della Lega Serie A Lorenzo, il quale ha introdotto il match di questa sera, di seguito quanto dichiarato: “Siamo ...