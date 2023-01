Supercoppa all’Inter | Milan battuto 3-0

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Non c’è storia a Riyadh, l’Inter batte per 3-0 ile conquista laItaliana per il secondo anno consecutivo, con Simone Inzaghi al terzo trofeo della sua gestione. Derby per larghi tratti di dominio interista, che coglie impreparato unfin troppo diverso da quello che ha vinto la staffetta scudetto della scorsa stagione. Passano appena dieci minuti e i nerazzurri trovano il vantaggio, grazie al fraseggio tutto di prima che coinvolge centrocampo e attacco fino ad arrivare all’assist vincente di Barella per Dimarco, con Dzeko cruciale nel legare manovra e reparti. Rete che accende il match e vede ilrispondere, con ripartenza e tiro di Leao che al 17? impegna Onana. E’ però l’Inter ad essere maggiormente solida e vivace davanti, dandone dimostrazione con ...

...siamo stati'altezza" "Abbiamo fatto un primo tempo non'...sconfitta per 3 - 0 che i rossoneri hanno incassato contro l'...hanno incassato contro l'nella sfida per la. "Non ...... gli riuscisse anche questa volta la doppietta- Coppa ... Sia l'anno scorso che quest'anno l'aveva e ha la rosa più ... Tuttaviasi va per cogliere il massimo, non per due ... Milan-Inter di Supercoppa Italiana, le pagelle dei nerazzurri: Dimarco imprendibile, Barella fa scuola