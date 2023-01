Supercoppa all' Inter | Milan battuto 3-0

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Non c'è storia a Riyadh, l'batte per 3-0 ile conquista laItaliana per il secondo anno consecutivo, con Simone Inzaghi al terzo trofeo della sua gestione. Derby per larghi tratti di dominioista, che coglie impreparato unfin troppo diverso da quello che ha vinto la staffetta scudetto della scorsa stagione. Passano appena dieci minuti e i nerazzurri trovano il vantaggio, grazie al fraseggio tutto di prima che coinvolge centrocampo e attacco fino ad arrivare all'assist vincente di Barella per Dimarco, con Dzeko cruciale nel legare manovra e reparti. Rete che accende il match e vede ilrispondere, con ripartenza e tiro di Leao che al 17? impegna Onana. E' però l'ad essere maggiormente ...

Agenzia ANSA

. Inzaghi 8 : Questa volta l'Inter non trema, domina in Milan e mette in cascina un'altra...00 Dzeko 'ruba' un record a Cristiano Ronaldo Prossimo alle 37 primavere, Edin Dzeko diventa il più anziano marcatore della storia dellaItaliana, superando Cristiano Ronaldo, in gol'... Supercoppa: i palloni della finale all'asta per gli appassionati I nerazzurri superano 3-0 il Milan. Botta e risposta tra il presidente della Figc e il suo omologo della Lega calcio. Vigilia di Coppa Italia per la Lazio. Clamorosa novità per la var ...Supercoppa Italiana, il derby con il Milan a Riad si tinge di nerazzurro: settimo successo nella competizione, secondo consecutivo Il derby di Riad, e la Supercoppa Italiana, si tingono di nerazzurro.