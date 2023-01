Supercoppa a Riad | Casini replica a Gravina | “Triste è vedere Italia fuori dai Mondiali”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “Rattrista non aver visto l’aiin Qatar”. Questa è la risposta di Lorenzo, presidente della Lega Serie A, alle dichiarazioni del presidente della Figc, Gabriele, che ha criticato oggi la scelta di giocare latra Milan e Inter in Arabia Saudita. “Faccio fatica a capire: qual è la novità? – ha proseguito al telefono con l’Ansa – Su 35 edizioni, inclusa questa, per 12 volte la finale disi è giocata all’estero. Si è iniziato nel 1993 negli USA; negli anni si è andati in Libia, Cina, ancora USA, Qatar e dal 2018 in Arabia Saudita”. “Esportare i propri eventi all’estero – prosegue– è una scelta fatta anche dalla Liga spagnola e, in altri sport, dall’Nba, per promuovere in tutto il mondo la propria eccellenza. Non ...