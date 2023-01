Suicida il medico condannato per violenza sessuale su tre pazienti in ospedale

La Sicilia

Adescate online, poi abusate Primariodopo la condanna per stupro Come scrivono i giornali ... ilera stato processato con il rito abbreviato, che consente all'imputato di avere lo ...Secondo l'accusa, ilavrebbe toccato le parti intime delle pazienti. Le tre donne, costituitesi parte civile, erano già state ascoltate in 'incidente probatorio' dal giudice per le indagini ... Mazara, suicida il medico condannato per abusi sessuali su alcune pazienti Si è suicidato Roberto Caravaglios: il 60enne, primario di Radiologia in un ospedale siciliano, era stato condannato per abusi sessuali su tre pazienti.Sessant’anni, dirigeva la Radiologia dell’ospedale di Mazara del Vallo. Era stato condannato a 4 anni e 4 mesi il primo dicembre con rito abbreviato. Gli abusi sarebbero stati commessi su tre donne ...