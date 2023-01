SudTirol | UFFICIALE | preso Fiordilino

TUTTO mercato WEB

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Luca Fiordilino va al: è. Dopo essere stato prima a un passo dalla Spal e poi vicinissimo al Cosenza, il centrocampista palermitano si è invece accasato nel club neopromosso. La formula è quella del ...... prima il pareggio interno con il Palermo, poi l'ultima sconfitta sul campo del, risultata ...è stato lo stesso club lombardo attraverso questo comunicato apparso sul proprio sito: ' ... UFFICIALE: SudTirol, ecco Fiordilino per il centrocampo. Arriva in prestito dal Venezia Nuovo cambio in panchina per le Rondinelle. Il presidente dei lombardi ha deciso di riaffidare la guida della squadra al tecnico spagnolo Massimo Cellino ...Dopo la sconfitta con il Sudtirol, infatti, il presidente sardo ha deciso di licenziare il tecnico assunto a fine dicembre e di riportare in panchina l'allenatore spagnolo ...