Studente suicida a Roma | a processo un professore con l’accusa di “abuso dei mezzi di correzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Aildi uno17enne mortoè quella di “didiaggravato dalla morte” e la prima udienza in Corte d’assise sarà a metà aprile. Il fatto risale a luglio 2019 e il ragazzo frequentava l’istituto magistrale Jean-Jacques Rousseau di. Secondo quanto riportato da Repubblica, al docente sono contestati i metodi utilizzati in classe: la tesi delè che il ragazzo si sentisse preso di mira dal. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze di alcuni compagni di classe che parlano di presunte umiliazioni subite in classe dalloe che lo facevano stare male. Di questo dovrà rispondere davanti ai ...