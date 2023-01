Studente fragile si suicida | le testimonianze dei compagni | “Il professore di matematica lo umiliava”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Andrà a processo per “abuso di mezzi di correzione” l’insegnante didell’istituto magistrale di Roma Jean-Jacques Rousseau: è la scuola frequentata da Luca (nome di fantasia), lo17enne che nel 2019 si tolse la vita perché – secondo la Procura – vessato dal suo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che hanno ascoltato anche idi classe, il docente lo avrebbe preso in giro per gran parte dell’anno, di fronte agli altri studenti. Era l’11 luglio di quattro anni fa quando il giovane, che aveva problemi di apprendimento, decise di farla finita. Pensava di essere diventato il bersaglio di quell’uomo, che venisse canzonato per i suoi disturbi specifici, dei quali era perfettamente a conoscenza. Ne aveva anche parlato con alcuni, che non immaginavano ...